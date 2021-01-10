Кроссовер Honda HR-V показали в интернете

Фотошпионы разместили в Интернете первые фотографии субкомпактного кроссовера Honda HR-V нового, третьего, поколения. Его заметили во время дорожных тестов в Европе.

Новый Honda HR-V тестируют в сильно закамуфлированном виде, но, несмотря на это, понятно, что он уже почти готов к серийному производству. Дизайн нового HR-V получит некоторые элементы в стиле купе. То есть это будет уже не просто кроссовер, а кроссовер-купе.

В салоне, по слухам, будет большой сенсорный дисплей и большое количество современных технологий.

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – ещё не известно. Некоторые источники утверждают, что покупателям предложат гибридную версию e:HEV с такой же силовой установкой, как у гибридного Honda Fit.

Продажи Honda HR-V третьего поколения в Японии и Европе начнутся в марте текущего года. Его цена пока не объявлена.

Напомним, что в конце 2020 года в Украине начались продажи кроссовера Honda HR-V Sport. Он оснащается новым 1,5 л бензиновым двигателем VTEC Turbo мощностью 182 л.с.