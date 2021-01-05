В Сети показали, как работает самая большая в мире автомойка

Немецкий ТВ-канал Welt показал документальный фильм о том, как работает крупнейшая в мире автомойка Dr. Wash, расположенная в Штутгарте. Ежедневно там моют по 4 тысячи автомобилей.

Площадь комплекса Dr. Wash составляет 15 тысяч метров квадратных. В нем есть 15 моечных точек. Внутри каждого моечного поста находится несколько конвейерных лент, которые двигаются со скоростью 1 км/ч.

В этом комплексе также предлагают полировку кузова, замену масла и некоторые другие услуги. Кроме того, там можно заправить свой автомобиль.

Ежедневно самая большая в мире автомойка расходует около 350 тысяч литров воды и огромное количество электроэнергии.

Что же касается цен, то простая мойка машины стоит от 8 евро. За весь комплекс услуг немцы платят 40 евро.

Ранее эксперты рассказали, как перед покупкой проверить двигатель б/у автомобиля.