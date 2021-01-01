В новом году Китай снизит субсидии на покупку электромобилей и гибридов

В новом году Китай снизит субсидии на покупку электромобилей и гибридов

По мере становления в Китае производства транспорта на «новой энергии» от государства нужно всё меньше и меньше помощи компаниям. Поэтому в новом году базовая субсидия на покупку электромобилей и гибридов будет снижена на 20 % для личного транспорта и на 10 % для коммерческого. Местным властям оставляется право субсидировать покупки из своего бюджета, если этого требуют программы регионального развития. Также принят ряд других интересных законов.

Под 10-процентное сокращение субсидий попадает приобретение городских автобусов, магистральных автобусов, такси, машин скорой помощи, грузового транспорта, почтового, для экспресс-доставок и для обслуживания гражданской авиации и аэропортов. Добавим, государство в виде субсидии компенсирует производителям скидку на электротранспорт, которую те предоставляют покупателю. Иными словами, за удовольствие пользоваться электрокарами или гибридами доплачивает государство.

Также будут представлены новые методы испытания и требования, которые определяют право на получение субсидий. В 2021 году будут введены новые методики, но до их утверждения разрешено пользоваться старыми.

Новые правила поощряет автомобильные компании к активному расследованию дефектов и отзыву. Если компании знают, что их продукция имеет проблемы с качеством, и не проявляют инициативу по их отзыву, что приводит к серьёзным авариям, или если ситуация доходит до того, что отзыв приходит в виде приказа от регулятора, то за этим последуют санкциями, например, приостановление или отмена субсидий.

Наконец, в новом году государство и регулирующие органы в сфере транспорта на новой энергии будут поощрять слияния и реорганизацию предприятий для создания зрелого и конкурентоспособного производства. В общем случае — чтобы не допустить в отрасли хаоса, мошенничества и распыления инвестиций.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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