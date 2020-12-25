"Укравтодор" заверил, что дороги "Большого строительства" будут бесплатными
Кроме того, строительство платных дорог предусматривает обязательное наличие бесплатной альтернативы.
Дороги, построенные и отремонтированные в рамках "Большого строительства", будут бесплатными для пользования.
Об этом сообщили на странице "Укравтодора" в Facebook.
"В Украине еще нет ни одной построенной на средства частных инвесторов дороги. То есть ни одна из дорог Большого строительства в этом году не может стать платной", - говорится в заявлении.
По словам представителей корпорации, постановление Кабмина, которое устанавливает максимальную плату за разовый проезд по дорогам, построенным в рамках концессии, имеет только одну цель - "создать условия для начала диалога с инвесторами по реализации концессионных проектов в Украине".
"Заметим, что строительство концессионных платных дорог обязательно предполагает наличие бесплатной альтернативы", - добавили в "Укравтодоре".
Напомним, что 23 декабря Кабинет министров установил максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии. Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривень. Сейчас в Украине платных дорог нет.
В 2019 году в "Укравтодоре" сообщали, что первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года.