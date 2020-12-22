ТОП-10 автомобілів з великим пробігом, які можна купувати

Експерти назвали найнадійніші автомобілі, які можна купувати навіть з великим пробігом. Основою рейтингу стали дослідження американських організацій Consumer Reports і JD Power, а також звіти німецької організації з технічного нагляду TUV і німецького автомобільного клубу ADAC.

Перше місце по надійності зайняв кросовер Subaru Forester, який випускають з 1997 року. Більшість його власників не поспішають з ним розлучатися навіть через десять років експлуатації. Надійні двигуни дозволяють власникам Forester без будь-яких проблем проїжджати понад 500 тисяч кілометрів.

Друге місце в цьому рейтингу зайняв субкомпактний вен Ford Fusion, розроблений спеціально для Європи. Відмінна німецька збірка і надійні двигуни забезпечують йому довге життя. Можна спокійно купувати навіть 15-річні екземпляри.

Третє місце по надійності у Toyota Corolla. Седан дев’ятого покоління, який з’явився в 2000-му році, взагалі не іржавіє, а бензинові двигуни спокійно ходять по кілька сотень тисяч кілометрів.

На четвертому і п’ятому місці опинилися дві моделі Audi. Зокрема, на четвертому місці по надійності компактне спортивне купе Audi TT першого покоління, яке випускали з 1998 по 2005 рік. Під капотом у нього знаходиться 1,8-літровий турбодвигун. На п’ятому місці седан Audi A6 другого покоління, що з’явився в 1994 році. Під капотом у нього надійний двигун V6.

У десятку найбільш надійних машин, які можна купувати навіть з великим пробігом, також потрапили Mercedes-Benz SLK, Toyota Camry, Toyota RAV4, Honda CR-V і Lexus RX.