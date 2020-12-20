Попри існуючу заборону, ЗАЗ збирає автомобілі з російських комплектуючих і продає на український ринок

Попри заборону на ввезення автомобілів із Росії, яка діє з 1 січня 2020 року, нові вироби російського автопрому все одно повним ходом йдуть на український ринок. Підприємливі українські олігархи, що курирують вітчизняний автопром, знайшли, як обійти постанову Кабміну.

Попри існуючу заборону, ЗАЗ збирає автомобілі з російських комплектуючих і продає на український ринок - today.ua

Про те, як усе відбувається, розповіли у своєму розслідуванні журналісти «Прямого». Зокрема, з осені цього року в Україні почали продавати новий французький кросовер Arkana, який є дітищем знаменитого Renault. Навіть більше, цей автомобіль французи начебто виготовляють спільно із нашим «ЗАЗ» (Запорізьким автомобілебудівним заводом).

Але насправді внесок запорізьких заводчан у створення цієї моделі невеликий. на Запоріжському автомобільному заводі (ЗАЗ) просто збирають докупи готові окремі вузли машини. Тобто фактично вона в Україну приходить в уже готовому, але розібраному вигляді. І, як з’ясувалося, приходить зовсім не з Франції, а з Росії.

Річ у тім, що до складу корпорації Renault Group входить також і автозавод, розташований у Москві. От саме там і виготовляють усі комплектуючі для кросовера Arkana, та навіть збирають їх у готові вузли. А в Україну автомобіль потрапляє лише в частково розібраному вигляді – так, щоб обійти існуючу заборону. Тобто, ті маніпуляції, які роблять із вузлами автомобілів, що надходять у Запоріжжя, мають дуже малу додану вартість.

Попри існуючу заборону, ЗАЗ збирає автомобілі з російських комплектуючих і продає на український ринок

Далі, вже з цехів «ЗАЗ», готові зібрані автівки йдуть на український ринок під маркою виробів французького автопрому.

«ЗАЗ» входить у промислову групу «Укравто», яка належить екс-нардепу трьох скликань (4, 5 і 6) Таріелу Васадзе.

«Фактично таким чином обходиться пряма заборона імпорту автомобілів з Росії і імпортуються під виглядом кузовів майже вже складені автомобілі», – каже аналітик ГО “Інституту досліджень авторинку” Станіслав Бучацький.

Не відстає від Васадзе й інший український мільярдер, Олександр Ярославський. Його підприємство «Мотор Девелопмент Груп» представляє нові автомобілі виробництва російського підприємства «ГАЗ» тут, в Україні. Ясна річ, що автомобілі виробництва 2020 року не вітром задуло в Україну, а вони теж були завезені за «сірими» схемами – в розібраному вигляді.

Для збирання російських автівок Ярославський, кажуть, спеціально заснував підприємство «Універсал Сервіс Балтійський».


Журналісти, які проводили розслідування, зауважують, що ніхто навіть і не приховує, що на український ринок у такий спосіб досі йдуть вироби російського автопрому. А, втім, що не заборонено, те дозволено. І мабуть, у діях українських олігархів немає нічого особистого, є лише бізнес і тверезий розрахунок.

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