В Сети показали новую Toyota Aygo

Компания Toyota планирует разработать и выпустить на рынок Toyota Aygo нового, третьего, поколения. Мы с вами уже сегодня имеем возможность увидеть, как примерно будет выглядеть этот новый сити-кар.

В Сети показали новую Toyota Aygo

Рендерные изображения новой Aygo сделал чешский автомобильный дизайнер Хонза Лушовски. За основу он взял модель второго поколения и шпионские фотографии Aygo третьего поколения.

В результате у него получился симпатичный современный компактный автомобиль. Сзади новый Aygo останется более похожим на модель второго поколения, чем спереди.

В Сети показали новую Toyota Aygo

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей Toyota Aygo нового поколения – пока не известно. Японский автогигант сообщил только, что это будут двигатели внутреннего сгорания. Покупателям также предложат гибридную версию, но полностью электрической версии не будет.

Toyota Aygo нового поколения будут выпускать в Кёльне. Кстати, там же компания Toyoty планирует организовать серийное производство и нового Yaris.

В Сети показали новую Toyota Aygo

Ранее Toyota Aygo попала в рейтинг самых надежных б/у автомобилей в возрасте до 5 лет, который составили эксперты британского журнала What Car.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На новопостроенном Шулявском мосту попадали опоры освещенияНа новопостроенном Шулявском мосту попадали опоры освещения
Минобороны завершает заключение контракта на закупку трех самолетов АН-178 для ВСУМинобороны завершает заключение контракта на закупку трех самолетов АН-178 для ВСУ
Названы самые надежные и ненадежные кроссоверы с пробегомНазваны самые надежные и ненадежные кроссоверы с пробегом
Кабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средствКабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средств
Почему водителям нужно обязательно снимать верхнюю одежду в автомобиле зимойПочему водителям нужно обязательно снимать верхнюю одежду в автомобиле зимой
Блок рекламы


Похожие новости
Электромобили Toyota будут заряжаться за 10 минутЭлектромобили Toyota будут заряжаться за 10 минут
Предприятие "Укроборонпрома" купило Toyota с панорамной крышей за 1,6 миллионаПредприятие "Укроборонпрома" купило Toyota с панорамной крышей за 1,6 миллиона
В сети появилось видео падения фонарей на Шулявском мостуВ сети появилось видео падения фонарей на Шулявском мосту
Новые Toyota Land Cruiser 300 и Prado станут гибридамиНовые Toyota Land Cruiser 300 и Prado станут гибридами
У мережі показали новий “горбатий” Запорожець від ЗАЗУ мережі показали новий “горбатий” Запорожець від ЗАЗ
СБУ заказала Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 1,2 миллионаСБУ заказала Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 1,2 миллиона
В сети показали самую необычную модель BMW
Компания Илона Маска показала первое фото подземной станции тоннельной сети под Лас-ВегасомКомпания Илона Маска показала первое фото подземной станции тоннельной сети под Лас-Вегасом
Nissan Armada нового поколения показали на тизереNissan Armada нового поколения показали на тизере
Mazda готовит конкурента Toyota YarisMazda готовит конкурента Toyota Yaris
Последние новости
Подгружаем последние новости