В Сети показали новую Toyota Aygo

Компания Toyota планирует разработать и выпустить на рынок Toyota Aygo нового, третьего, поколения. Мы с вами уже сегодня имеем возможность увидеть, как примерно будет выглядеть этот новый сити-кар.

Рендерные изображения новой Aygo сделал чешский автомобильный дизайнер Хонза Лушовски. За основу он взял модель второго поколения и шпионские фотографии Aygo третьего поколения.

В результате у него получился симпатичный современный компактный автомобиль. Сзади новый Aygo останется более похожим на модель второго поколения, чем спереди.

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей Toyota Aygo нового поколения – пока не известно. Японский автогигант сообщил только, что это будут двигатели внутреннего сгорания. Покупателям также предложат гибридную версию, но полностью электрической версии не будет.

Toyota Aygo нового поколения будут выпускать в Кёльне. Кстати, там же компания Toyoty планирует организовать серийное производство и нового Yaris.

Ранее Toyota Aygo попала в рейтинг самых надежных б/у автомобилей в возрасте до 5 лет, который составили эксперты британского журнала What Car.