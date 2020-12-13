В Украине ежедневно горит десяток машин: спасатели назвали причины

За первые одиннадцать месяцев 2020 года в Украине горели почти 3,9 тысячи автомобилей, сообщила пресс-служба ГСЧС. В среднем в нашей стране ежедневно горят около 10 машин.

В Украине ежедневно горит десяток машин: спасатели назвали причины

Главными причинами возгораний автомобилей называют неисправности деталей или системы электропитания, перегрев двигателя, нарушения правил безопасной эксплуатации. Кроме того, часто речь идет про умышленные поджоги транспортных средств.

Для того, чтобы свести к минимуму риск возгорания, водителям советуют вовремя проводить техническое обслуживание авто, не использовать неисправный автомобиль, не пользоваться источниками открытого огня во время осмотра и ремонта агрегатов, замера уровня масла, топлива, не оставлять на двигателях, в кабинах промасленные тряпки.

Кроме того, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные грузы, вещества и материалы нельзя хранить на закрытых и открытых стоянках автомобилей. Нужно обязательно иметь в машине первичные средства тушения.

Если автомобиль загорелся, нужно съехать на обочину, остановиться, выключить двигатель, обеспечить быструю эвакуацию пассажиров, вызвать спасателей, применить огнетушитель (тушение возгорания начинать с пролитого под автомобилем топлива).

Если будет возможность, то к тушению пожара нужно привлечь других водителей. Одновременно с применением огнетушителей, закидывать пламя песком, снегом, землей, залить водой.

Если пожар погасить не удается, нужно отойти от горящего автомобиля на 10-15 м, ведь может взорваться топливный бак.

Ранее стало известно, что украинская полиция получила 30 автомобилей-техстанций Renault Master, оборудованных для проведения "мобильного техосмотра" прямо на дороге.


Максимов Віталій, Тудей

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