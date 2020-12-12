Volkswagen готовит новый электромобиль с запасом хода 700 км

Компания Volkswagen планирует в 2023 году начать продавать свой новый электромобиль Volkswagen ID 6. Он на одной подзарядке батареи проедет 700 километров.

Volkswagen готовит новый электромобиль с запасом хода 700 км

Volkswagen ID 6 станет пятым электромобилем в семействе Volkswagen ID. Его создадут на базе концепта ID Vizzion. Он должен будет составить конкуренцию таким моделям, как BMW i4 и Mercedes-Benz EQE.

Нужно отметить, что ID 6 – это не официальное название. Немецкий автогигант пока не сообщает, как будет называться его новейший большой электрический седан. Инсайдерам Volkswagen он известен как Aero-B.

Версия Volkswagen ID 6 с задним приводом получит один электромотор, а с полным приводом – два электромотора. На базе полноприводной версии создадут «заряженный» GTX, который сможет до 100 км/ч разогнаться всего за 5,6 секунды. Версия с одним электромотором до 100 км/ч будет разгоняться за 8,5 секунды.

В топовой версии этот электрический седан сможет проехать на одной подзарядке батареи 700 км. Будет предусмотрена возможность быстрой подзарядки батареи. 10 минут подзарядки хватит на 230 км пути.

Ранее сообщалось, что Volkswagen планирует разработать и выпустить на рынок новый недорогой электромобиль, который по размерам будет похож на Polo. Его цена составит от 20 000 евро.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киевской области упал самолет, два человека получили травмыВ Киевской области упал самолет, два человека получили травмы
Суд запретил конфискацию имущества у автоугонщиковСуд запретил конфискацию имущества у автоугонщиков
Электромобили на батареях без кобальта не подойдут для стран с холодными зимамиЭлектромобили на батареях без кобальта не подойдут для стран с холодными зимами
Таможенники раскрыли схему нелегального ввоза “евроблях“, но ничего не смогли сделатьТаможенники раскрыли схему нелегального ввоза “евроблях“, но ничего не смогли сделать
На Фарерских островах построили тоннель с автомобильной развязкой на дне океанаНа Фарерских островах построили тоннель с автомобильной развязкой на дне океана
Блок рекламы


Похожие новости
Кроссовер Volkswagen T-Cross начали продавать в УкраинеКроссовер Volkswagen T-Cross начали продавать в Украине
Дебютировал новый кроссовер Genesis GV70Дебютировал новый кроссовер Genesis GV70
У Volkswagen Tiguan обнаружили проблему с ремнями безопасностиУ Volkswagen Tiguan обнаружили проблему с ремнями безопасности
Анонсирован электромобиль на солнечных батареях, который не нуждается в зарядкеАнонсирован электромобиль на солнечных батареях, который не нуждается в зарядке
Nissan начал продавать новый кроссовер за $6900Nissan начал продавать новый кроссовер за $6900
Mazda готовит конкурента Toyota YarisMazda готовит конкурента Toyota Yaris
Самый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристикиСамый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристики
На Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешеходаНа Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешехода
Спортивных автомобилей Volkswagen больше не будет - заявление компанииСпортивных автомобилей Volkswagen больше не будет - заявление компании
Электромобиль Nissan Leaf официально появится в УкраинеЭлектромобиль Nissan Leaf официально появится в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости