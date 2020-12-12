Volkswagen готовит новый электромобиль с запасом хода 700 км

Компания Volkswagen планирует в 2023 году начать продавать свой новый электромобиль Volkswagen ID 6. Он на одной подзарядке батареи проедет 700 километров.

Volkswagen ID 6 станет пятым электромобилем в семействе Volkswagen ID. Его создадут на базе концепта ID Vizzion. Он должен будет составить конкуренцию таким моделям, как BMW i4 и Mercedes-Benz EQE.

Нужно отметить, что ID 6 – это не официальное название. Немецкий автогигант пока не сообщает, как будет называться его новейший большой электрический седан. Инсайдерам Volkswagen он известен как Aero-B.

Версия Volkswagen ID 6 с задним приводом получит один электромотор, а с полным приводом – два электромотора. На базе полноприводной версии создадут «заряженный» GTX, который сможет до 100 км/ч разогнаться всего за 5,6 секунды. Версия с одним электромотором до 100 км/ч будет разгоняться за 8,5 секунды.

В топовой версии этот электрический седан сможет проехать на одной подзарядке батареи 700 км. Будет предусмотрена возможность быстрой подзарядки батареи. 10 минут подзарядки хватит на 230 км пути.

Ранее сообщалось, что Volkswagen планирует разработать и выпустить на рынок новый недорогой электромобиль, который по размерам будет похож на Polo. Его цена составит от 20 000 евро.