Українські електробайки почали використовувати в Мексиці

Стартап Delfast заснований в Україні, який виготовляє електробайки, підписав контракт з мексиканською поліцією на поставку екологічного транспорту.

Про це розповів засновник стартапу Данило Тонкопій в соціальній мережі Facebook.

В його дописі йдеться про те, що електробайки вітчизняного виробництва TopCop, вже прийняті в експлуатацію поліцією міста Мехікалі.

Він зазначив, що у центрі міста, на чергування було поставлено три електробайка.

“Ура! Електробайки TopCop встали на бойове чергування в поліцію Мексики! На фотографії – мер міста Мексикалі Бажа Каліфорнія, пані Марина дель Пілар Авіла Олмед приймає байки. Вона сказала, що тепер в історичному центрі міста патрулі будуть їздити на екологічно чистому транспорті . Пишаюся неймовірно! “, – написав засновник стартапу на своїй сторінці у Facebook.

Варто зазначити, що контракт на поставку екологічного транспорту був підписаний в кінці 2019 року. Електробайк українського виробництва Delfast встановив в Києві світовий рекорд по дальності їзди на одному заряді – трохи більше 367 кілометрів.