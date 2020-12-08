Hyundai Santa Fe четвертого поколения уже в Украине

В Украине стартовали продажи Hyundai Santa Fe нового, четвертого, поколения. Южнокорейский кроссовер увеличился в размерах и получил современные технологии.

Серийное производство Santa Fe четвертого поколения стартовало два года назад. Но в нашу страну эта новинка попала только сейчас.

Украинцам этот кроссовер предлагают в трех комплектациях. Уже в базовой комплектации есть большой набор оборудования, в том числе несколько систем помощи водителю и систем активной безопасности.

В «базе» с 2,5 л бензиновым двигателем мощностью 180 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и с передним приводом, цена составляет 1 020 600 гривен.

В комплектации Elegance с 2,5 л бензиновым двигателем, который работает с 6-ступенчатым «автоматом» и с полным приводом, цена составляет 1 215 700 гривен.

Топовая комплектация Top с 2,5 л бензиновым двигателем и с 6-ступенчатым «автоматом» стоит 1 344 100 гривен, а с 2,2 л дизелем мощностью 202 л.с, который работает в паре с новой 8-ступенчатой трансмиссией с системой мокрого двойного сцепления, - 1 493 000 гривен.

Ранее сообщалось, что компания Hyundai начала тестировать новый бюджетный компактный кроссовер. Его заметили во время тестов в Южной Корее.