В аэропорту Нью-Йорка эвакуировали пассажиров самолета из Москвы из-за сообщения о бомбе

На борту находились 250 пассажиров.

В аэропорту Нью-Йорка эвакуировали пассажиров самолета из Москвы из-за сообщения о бомбе
Фото: tripway.com

В аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке эвакуировали пассажиров самолета из Москвы из-за сообщения о возможной бомбе на борту.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что 6 декабря транспортная полиция Нью-Йорка получила сообщение об угрозе минирования рейса, прилетевшего из Москвы.

Для осмотра 250 его пассажиров пришлось эвакуировать.

В официальном Twitter-акаунте аэропорта заявили, что рейсы выполняются без задержек, несмотря на работу экстренных служб.

Самолет проверяли после посадки, но бомбы так и не нашли.

Напомним, в октябре в международном аэропорту "Запорожье" правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета после сообщения о минировании. Правоохранители эвакуировали пассажиров и осмотрели самолет. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

О взрывчатке сообщил один из пассажиров, объяснять свой поступок он отказался.

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