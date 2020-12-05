Компания Илона Маска показала первое фото подземной станции тоннельной сети под Лас-Вегасом

Через месяц компания Boring Company Илона Маска (Elon Musk) планирует запустить в строй первые станции в сети подземных тоннелей под Лас-Вегасом. Маск не стал воплощать футуристический проект с вакуумными тоннелями и капсулами-поездами. Его компания сделала проще — нарыла тоннелей и пустит по ним самоуправляемые электромобили Tesla Model 3. Так что получился не массовый городской транспорт будущего, а нечто с сомнительной окупаемостью.

Компания Илона Маска показала первое фото подземной станции тоннельной сети под Лас-Вегасом

Фотография подземной станции под Лас-Вегасом. Источник изображения: Twitter Boring Company

Открытие первого отрезка тоннелей длиной около 1,3 км с двумя подземными станциями планировалось к выставке CES 2021, но в этот раз из-за пандемии коронавируса выставка перенесена в онлайн. Тем не менее, Boring Company обещает закончить работы по плану, и в подтверждение этого она сегодня опубликовала в Twitter первое живое фото с одной из строящихся станций (см. выше).

Tunnel Rave pic.#twitter#.com/d3JKOIAsy7

— The Boring Company (@boringcompany) December 4, 2020

Фотография соответствует компьютерной модели подземной станции, изображение которой было обнародовано ранее в этом году. Как и на компьютерной картинке, на реальном фото мы можем видеть два въезда в тоннели, которые будут вести потоки машин в разных направлениях, а также эскалатор для спуска пассажиров на станцию и для подъёма на поверхность.

Компания Илона Маска показала первое фото подземной станции тоннельной сети под Лас-Вегасом

Компьютерное изображение подземной станции. Источник изображения: Boring Company

В этом году компания Boring Company сообщила, что планирует расширить сеть подземных тоннелей дальше от первоначально выбранного места под конференц-центром Las Vegas Convention Center (LVCC), например, к строящемуся недалеко от него казино. Постепенно сеть будет расширяться под Лас-Вегасом, охватывая всё больше и больше популярных мест. Возможно, как туристическая достопримечательность транспортная сеть Boring Company и будет иметь успех, но как средство передвижения по городу у неё мало шансов предложить что-то широко востребованное.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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