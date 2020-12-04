Skoda Fabia четвертого поколения останется универсалом

Популярный в Украине универсал Skoda Fabia в новом поколении Fabia сохранит такой тип кузова. Об этом рассказал глава компании Skoda Томас Шефер.

Многие автомобилисты волновались из-за того, что Skoda Fabia в новом поколении может остаться без версии в кузове универсал. Но Томас Шеффер рассеял их опасения. Универсал будет и в новом, четвертом, поколении Fabia.

Похоже, что Skoda Fabia Combi в новом поколении станет настоящим лидером в своем сегменте, за которым будут стоять очереди. Почему? Дело в том, что Peugeot и Renault уже вышли из сегмента субкомпактных универсалов. У чешского универсала просто не будет достойных конкурентов.

Напомним, что универсал Skoda Fabia появился в 2000-м году. С тех пор чехи продали более 1,6 млн. экземпляров этой версии, что составляет около 35% продаж модели Fabia.

Ожидается, что Fabia нового поколения построят на платформе MQB A0. На ней уже создано несколько новинок Volkswagen Group. Среди них: VW Polo, SEAT Ibiza, и Audi A1.

В Украине сейчас Skoda Fabia Combi в базовой комплектации стоит 464 131 гривну. Она оснащается 1,0 л бензиновым двигателем мощностью 95 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, что летом текущего года в Украине стартовали продажи Skoda Octavia нового, четвертого, поколения. В базовой комплектации ACTIVE с 1,4 л двигателем она стоит 572 250 гривен.