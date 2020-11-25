Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения

Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
Фото: which.co.uk

В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Для водителей и пассажиров

  • Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению - и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать.
  • Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.
  • Также запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Велосипедистам разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств.

Теперь пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются по проезжей части или по обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы. Это указано в п.4.4 ПДД Украины.

Напомним, с 19 ноября систему автофиксации нарушений ПДД распространили на владельцев "евроблях".

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