В центре Киева в результате столкновения “скорой” и автомобиля Porsche пострадали 5 человек (фото, видео)
Вчера,10 ноября, около 24:00 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской в центре Киева в результате столкновения скорой и автомобиля Porsche пострадали 5 человек. Водитель “скорой” не успел переехать перекресток.
Об этом
“Водитель скорой, с включенными проблесковыми маячками, пытался поскорее проехать перекресток, где только загорелся запрещающий сигнал светофора, в то же время водитель Porsche быстро начал движение на зеленый”, – сказано в сообщении.
Все обстоятельства ДТП устанавливать следователи.
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Напомним, 11 ноября с.г. в Киеве не разминулись Mersedes-Benz судьи и спортбайк с несовершеннолетним водителем. В результате ДТП подросток получил травмы средней тяжести.
Фото: dtp.kiev