В центре Киева в результате столкновения “скорой” и автомобиля Porsche пострадали 5 человек (фото, видео)

В центре Киева в результате столкновения &ldquo;скорой&rdquo; и автомобиля Porsche пострадали 5 человек (фото, видео)

Вчера,10 ноября, около 24:00 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской в центре Киева в результате столкновения скорой и автомобиля Porsche пострадали 5 человек. Водитель “скорой” не успел переехать перекресток.

Об этом KV стало известно из сообщения патрульной полиции в Киеве.

“Водитель скорой, с включенными проблесковыми маячками, пытался поскорее проехать перекресток, где только загорелся запрещающий сигнал светофора, в то же время водитель Porsche быстро начал движение на зеленый”, – сказано в сообщении.

Все обстоятельства ДТП устанавливать следователи.

По информации dtp.kiev результате столкновения пострадали 3 людей в "скорой" и 2 пассажира Porsche. 

Напомним, 11 ноября с.г. в Киеве не разминулись Mersedes-Benz судьи и спортбайк с несовершеннолетним водителем. В результате ДТП подросток получил травмы средней тяжести. 

Фото: dtp.kiev

В центре Киева в результате столкновения &ldquo;скорой&rdquo; и автомобиля Porsche пострадали 5 человек (фото, видео)

Оксана Олейникова, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Embraer и Porsche сделали "Дуэт" из бизнес-джета и спорткараEmbraer и Porsche сделали "Дуэт" из бизнес-джета и спорткара
Киев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспортеКиев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспорте
Украинец разогнал Lanos до 300 км/ч – видеоУкраинец разогнал Lanos до 300 км/ч – видео
В Закарпатье ДТП с похищенной машиной не помешало угонщику украсть вторуюВ Закарпатье ДТП с похищенной машиной не помешало угонщику украсть вторую
В Одессе авто влетело в автобусную остановку, пострадали 4 человекаВ Одессе авто влетело в автобусную остановку, пострадали 4 человека
Блок рекламы


Похожие новости
В “Борисполе” у пассажира изъяли детали к самолету Ан-26 (фото)В “Борисполе” у пассажира изъяли детали к самолету Ан-26 (фото)
В Киеве не разминулись Mersedes-Benz судьи и спортбайк под управлением несовершеннолетнего водителя (фото)В Киеве не разминулись Mersedes-Benz судьи и спортбайк под управлением несовершеннолетнего водителя (фото)
В Одессе авто влетело в автобусную остановку, пострадали 4 человекаВ Одессе авто влетело в автобусную остановку, пострадали 4 человека
На столичном проспекте Правды мотоциклист устроил ДТП с пятью пострадавшими (фото, видео)
Гражданина Египта, который сбил трех пешеходов в центре Харькова, взяли под стражу с возможностью внести 10,5 млн грн залогаГражданина Египта, который сбил трех пешеходов в центре Харькова, взяли под стражу с возможностью внести 10,5 млн грн залога
На столичном проспекте Победы грузовик провалился в яму (фото)На столичном проспекте Победы грузовик провалился в яму (фото)
Виновнику аварии в центре Харькова сообщили о подозренииВиновнику аварии в центре Харькова сообщили о подозрении
Embraer и Porsche сделали "Дуэт" из бизнес-джета и спорткараEmbraer и Porsche сделали "Дуэт" из бизнес-джета и спорткара
Завтра, 8 ноября, ограничат движение в Деснянском районе Киева (схема)
В Украине заметили крутой спорткар Porsche с пикантным номером
Последние новости
Подгружаем последние новости