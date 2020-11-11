В центре Киева в результате столкновения “скорой” и автомобиля Porsche пострадали 5 человек (фото, видео)

Вчера,10 ноября, около 24:00 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской в центре Киева в результате столкновения скорой и автомобиля Porsche пострадали 5 человек. Водитель “скорой” не успел переехать перекресток.

Об этом KV стало известно из сообщения патрульной полиции в Киеве .

“Водитель скорой, с включенными проблесковыми маячками, пытался поскорее проехать перекресток, где только загорелся запрещающий сигнал светофора, в то же время водитель Porsche быстро начал движение на зеленый”, – сказано в сообщении.

Все обстоятельства ДТП устанавливать следователи.

По информации dtp.kiev результате столкновения пострадали 3 людей в "скорой" и 2 пассажира Porsche.

Напомним, 11 ноября с.г. в Киеве не разминулись Mersedes-Benz судьи и спортбайк с несовершеннолетним водителем. В результате ДТП подросток получил травмы средней тяжести.

Фото: dtp.kiev