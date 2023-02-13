Баварці представили оновлені BMW X5 та X6 (фото)

Баварці з BMW повністю розсекретили рестайлінгові кросовери X5 та X6. Дизайнери доопрацювали зовнішнє та внутрішнє оформлення автомобілів, також вони обзавелися новими двигунами. Зокрема, відтепер у моторній гамі є виключно гібридні силові установки. Про це пише MMR.

Фото: mmr.net.ua

Що змінилося

Зовнішніх доробок новинкам дісталося небагато, а зводяться вони до появи інших бамперів, модернізованої оптики та колісних дисків у новому дизайні розміром до 22 дюймів.

Крім того, «шістка» відтепер за умовчанням оснащується стайлінг-пакетом M Sport, а до переліку опцій X5 увійшло підсвічування радіаторної решітки Iconic Glow.

У салоні головною зміною стала поява мультимедійного комплексу iDrive 8 з об'єднаними в єдиному вигнутому корпусі цифровою панеллю приладів діагоналлю 12,3 дюйми та 14,9-дюймовим екраном. А ось традиційних кнопок на передній панелі та центральному тунелі стало помітно менше. Крім цього, автомобіль отримав розширений перелік асистентів водія і нові онлайн-сервіси.

Моторна гама перероблена кардинально: тепер у ній залишилися лише гібриди. Завдяки 48-вольтовому електричному мотору трилітровий двигун видає 380 кінських сил і 520 Нм моменту, що крутить, що на 47 сил і 70 Нм більше, ніж на дорестайлінговій версії. Розгін до 100 км/год займає у машин 5,4 секунди.

Віддача дизеля становить 298 кінських сил і 670 Нм, а прискорюються до сотні машини за 6,1 секунду.

Топова версія M50i була перейменована на M60i. Під капотом моделі розмістився 4,4-літровий V8, що видає 530 сил та 750 Нм, що забезпечує розгін за 4,3 секунди та максимальну швидкість, обмежену електронікою на позначці 250 км/год.

Крім того, покупці можуть вибрати гібрид, що заряджається, який приводить в рух бензинова «шістка» і інтегрований у восьмиступінчасту трансмісію електромотор. Сумарна віддача агрегатів складає 490 кінських сил та 700 Нм (на 96 сил та 100 Нм більше), що дозволяє розігнатися до «сотні» за 4,8 секунди (було 5,6 секунди). На електротязі кросовери здатні проїхати від 94 до 110 км.