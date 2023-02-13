П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)
Попри те, що 2023 рік тільки почався, у новому році були представлені автомобілі, які їздять боком, змінюють колір і випускають перцевий газ. П’ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року вибрав журнал архітектури та дизайну Dezeen.
Ioniq 5 від Hyundai
Автомобіль Ioniq 5, представлений на цьогорічній виставці споживчої електроніки у Лас-Вегасі виробником автомобілів Hyundai, має колеса, які обертаються на 90 градусів, дозволяючи автомобілю рухатися вбік.
За словами бренду, технологія дозволить машині швидше змінювати напрямок і полегшить паралельне паркування.
«Це дозволяє повертати колесо на 90 градусів, коли це необхідно, наприклад, під час паркування, а також дає змогу їздити крабом — боком», — заявили в Hyundai.
BMW i Vision Dee від BMW
Німецький автомобільний бренд BMW також представив свій концепт-кар i Vision Dee на виставці CES. Автомобіль оснащено технологією зміни кольору, яка дозволяє покривати екстер'єр індивідуальними візерунками з цифровим керуванням із 32 кольорами.
Щоб досягти цього, весь зовнішній вигляд автомобіля було покрито плівкою з електронним чорнилом і розділено на 240 сегментів, кожним з яких можна керувати окремо.
Rezvani Vengeance від Rezvani Motors
Автомобільний бренд Rezvani Motors представив автомобіль, який, на його думку, є «найагресивнішим позашляховиком у світі».
Автомобіль під назвою Rezvani Vengeance оснащений численними функціями безпеки, які частіше зустрічаються у відеоіграх або на військових машинах. В ньому установлені електрифіковані дверні ручки, бокові дзеркала, що випускають перцевий спрей, куленепробивне скло та захист від електромагнітних імпульсів.
Kicks 327 від Nissan і New Balance
Автомобіль Kicks 327, створений у співпраці між автомобільним брендом Nissan і компанією спортивного одягу New Balance, був розроблений таким чином, щоб нагадувати кросівки.
«Назва автомобіля Kicks на англійському сленгу означає кросівки. Це стало витоком ідеї та призвело до реалізації зв’язку з кросівками», — пояснили в Nissan.
Afeela EV від Sony і Honda
Хоча Afeela EV не так привертає увагу, як деякі інші авто, представлені у 2023 році, він є першим автомобілем Sony в історії.
Розроблений як «рухливий розважальний простір», автомобіль надає перевагу розвагам і взаємодії з численними екранами для перегляду фільмів, ігор та «інформаційно-розважальними засобами» як всередині, так і зовні автомобіля.
«Ми хочемо думати нестандартно, щоб переглянути основну філософію дизайну автомобіля», — сказав генеральний директор Sony Honda Mobility Ясухіде Мізуно.