Nissan выпустил автомобили для котов

В то время, как некоторые автопроизводители ищут поддержку у любителей собак, Nissan сделал ставку на владельцев котов. Эта компания предоставила сети японских кошачьих кафе миниатюрные копии автомобиля Nissan Dayz, водителями которых стали пушистые животные.

В кошачьем кафе можно выпить кофе в окружении десятка кошек. Такой формат заведений первоначально появился в Азии, а теперь он распространился в США и Европе.

Nissan Dayz стоит 12 590 долларов. Несмотря на миниатюрные размеры у него много современного оборудования и функций. Например, уже в базовой комплектации есть система торможения при обнаружении пешехода.

Nissan утверждает, что управление автомобилем Dayz такое простое, что с ним может справиться даже кошка. Для того, чтобы наглядно это показать, японский автогигант сделал бумажные небольшие копии автомобиля Dayz. Вместо крыши и лобового стекла расположены отверстия, благодаря которым кошки свободно помещаются внутри игрушечного авто.

Предполагается, что такая необычная маркетинговая акция привлечет ещё больше внимания к Nissan Dayz.