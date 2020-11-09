В Украине начинаются продажи нового Hyundai Accent: комплектации и цены

В середине текущего месяца в Украине начнутся продажи Hyundai Accent нового, пятого, поколения. В базовой комплектации эта новинка будет стоить от 415 300 гривен.

В базовую комплектацию Active входят фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ESP, датчик давления в шинах, кондиционер, передние и задние электростеклоподъемники, электрорегулировка и подогрев зеркал заднего вида.

В комплектации Comfort есть расширенные возможности регулировки водительского места, информационно-развлекательная система с 3,8-дюймовым дисплеем, пульт дистанционного управления центральным замком с кнопкой автоматического открытия багажника. Цена - от 439 400 грн.

В комплектации Style есть климат-контроль с системой антизапотевания, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, задние парковочные сенсоры, передние противотуманные фары, легкосплавные колесные диски 15R. Цена - от 519 500 грн.

Под капотом во всех комплектациях находится 1,4 л бензиновый двигатель мощностью 100 л.с, который работает вместе с механической коробкой передач. В комплектации Style мотор работает вместе только с 6-ступенчатым «автоматом».