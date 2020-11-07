В Харькове авто вылетело на остановку общественного транспорта, есть пострадавшие

В результате аварии травмы получили 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

В Харькове в результате аварии авто вылетело на остановку общественного транспорта. Пострадали пять человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Инцидент произошел около 12:30 в Московском районе Харькова.

"Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Honda Civic, который двигался по главной дороге, с Suzuki Grand Vitara, который выезжал с придомовой территории. От удара транспортное средство Honda Civic отбросило в здание остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

В результате аварии травмы получили 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля Honda Civic. 79-летний водитель Suzuki Grand Vitara от госпитализации отказался.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, 30 октября на Майдане Независимости в Киеве водитель авто на большой скорости проехал по пешеходной зоне, слетел со ступеней и сбил нескольких человек. В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ДТП на Полтавщине погиб 30-летний прокурор из Сум с семьейВ ДТП на Полтавщине погиб 30-летний прокурор из Сум с семьей
Киевлянин сдал полиции сына, который украл колесаКиевлянин сдал полиции сына, который украл колеса
Виновника гибели целой семьи в аварии под Киевом осудили на 10 летВиновника гибели целой семьи в аварии под Киевом осудили на 10 лет
В Киеве строительный кран упал на автомобиль
Киев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспортеКиев решил усилить контроль карантинных мер безопасности в коммунальном транспорте
Блок рекламы


Похожие новости
В октябре украинский автопром сократил производство на четвертьВ октябре украинский автопром сократил производство на четверть
Bentley отказывается от производства привычных авто в пользу электромобилейBentley отказывается от производства привычных авто в пользу электромобилей
5 бюджетных авто, которые очень дорого ремонтировать5 бюджетных авто, которые очень дорого ремонтировать
В Раде не хотят увеличивать разрешенную скорость движения автоВ Раде не хотят увеличивать разрешенную скорость движения авто
На Северном мосту в Киеве оборвалась троллейбусная контактная линия, движение транспорта затрудненоНа Северном мосту в Киеве оборвалась троллейбусная контактная линия, движение транспорта затруднено
Возле Киева замечен крутой автокортеж стоимостью свыше $1 000 000
В Анталии перевернулся экскурсионный катер, есть погибшийВ Анталии перевернулся экскурсионный катер, есть погибший
Несмотря на кризис украинцы активно покупают новые автоНесмотря на кризис украинцы активно покупают новые авто
В Кривом Роге в ДТП попал автомобиль с беременной женщиной и двум детьмиВ Кривом Роге в ДТП попал автомобиль с беременной женщиной и двум детьми
В Киеве строительный кран упал на автомобиль
Последние новости
Подгружаем последние новости