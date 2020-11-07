В Харькове авто вылетело на остановку общественного транспорта, есть пострадавшие

В результате аварии травмы получили 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

В Харькове в результате аварии авто вылетело на остановку общественного транспорта. Пострадали пять человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Инцидент произошел около 12:30 в Московском районе Харькова.

"Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Honda Civic, который двигался по главной дороге, с Suzuki Grand Vitara, который выезжал с придомовой территории. От удара транспортное средство Honda Civic отбросило в здание остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

В результате аварии травмы получили 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля Honda Civic. 79-летний водитель Suzuki Grand Vitara от госпитализации отказался.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.