Платные дороги в Украине: доехать из Киева в Одессу будет стоить 500 грн

Некоторые украинские дороги могут в будущем передать в концессию, и они станут платными. Так, доехать на автомобиле из Киева в Одессу может стоить 500 гривен. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В Украине пока нет законодательства, по которому можно сделать платными автомобильные дороги.

Криклий считает, что украинские автомобилисты пока ещё даже морально не готовы платить деньги за проезд по дорогам. Поэтому их нужно постепенно готовить к этому, объяснять и показывать, что платные дороги – это быстро и удобно.

Но вначале, полагает министр, нужно сделать хотя бы часть дорог качественными, с прекрасной инфраструктурой. За проезд по ним плату брать не будут. После этого украинцам можно будет предложить сделать лучше и другие дороги, но они уже станут платными.

На первом этапе качественные дороги в Украине будут отдавать в концессию для ремонта и управления в последующем на протяжении 20-30 лет. В течение этого периода компания-инвестор будет получать платежи по концессионному соглашению.

Ожидается, что это будут в первую очередь иностранные инвесторы. По словам Криклия, уже сейчас 38 компаний из разных стран мира выразили заинтересованность в ремонте украинских дорог и их управлении по концессии.