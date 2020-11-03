Возле Киева замечен крутой автокортеж стоимостью свыше $1 000 000

Возле поселка Козино (Киевская область) был замечен кортеж крутых внедорожников, среди которых — уникальный Rolls-Royce Cullinan. Общая стоимость пары автомобилей превышает миллион долларов.

Соответствующее видео опубликовано на Instaram-странице пользователя ukraine_cars.

В объектив видеорегистратора одного из автомобилистов попал единственный в Украине Rolls-Royce Cullinan от Mansory. Всего таких автомобилей выпущено только 13 штук. Цена роскошной машины составляет 900 тысяч долларов.

Сопровождающий Rolls-Royce автомобиль Mercedes G500 также не из дешевых.

Как сказано в комментарии к опубликованному видео, эти внедорожники уже не первый раз видят вместе – они частенько так катаются в паре.

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