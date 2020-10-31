На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)

На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)

Сегодня, 31 октября, на улице Мишуги в Дарницком районе столицы на строительной площадке перевернулся автокран. Стрела крана упала на припаркованный рядом автомобиль и перекрыла проезжую часть. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Как сообщается, на территории ведущегося строительства на улице Мишуги перевернулся автокран.

Стрела крана рухнула на припаркованный неподалеку автомобиль Mitsubishi. Также стрела заблокировала движение транспорта по улице.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, осенью прошлого года в Киеве на стройплощадке около кинотеатра “Зоряный” обломилась и упала стрела строительного крана.

Фото: dtp.kiev.ua в Facebook.

На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)
На улице Мишуги в Киеве строительный кран упал на проезжую часть (фото, видео)

Игорь Бровко, КиевВласть

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