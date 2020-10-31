Chevrolet в 2021 году начнёт продавать комплекты для превращения старых машин в электрокары

Chevrolet в 2021 году начнёт продавать комплекты для превращения старых машин в электрокары

Скоро желающие смогут купить электрический мотор Chevrolet так же легко, как и один из его двигателей внутреннего сгорания. После нескольких лет создания прототипов автопроизводитель планирует начать во второй половине следующего года продажу потребителям электродвигателей и аккумуляторов.

И дабы продемонстрировать, что можно будет сделать с этой технологией, Chevrolet подробно описала преобразование K5 Blazer 1977 года в электромобиль. Команда Performance провела соответствующую процедуру с помощью почти готового к массовому производству комплекта двигателя eCreate.

Chevrolet в 2021 году начнёт продавать комплекты для превращения старых машин в электрокары

Chevrolet заявила, что примерно 90 % новых компонентов, установленных в обновлённый Blazer, являются компонентами Bolt EV прямо с завода, включая двигатель мощностью 200 лошадиных сил, который составляет основу модернизации. У Bolt также позаимствована батарея на 60 кВт·ч, которую команда установила в грузовом отсеке автомобиля. Используя промышленные контроллеры и жгуты проводов, она смогла перенести в Blazer даже такие функции, как рекуперативное торможение. При преобразовании машины не пришлось заменять бо?льшую часть трансмиссии: раздаточная коробка, карданный вал и оси остались нетронутыми.

Chevrolet в 2021 году начнёт продавать комплекты для превращения старых машин в электрокары

Похоже, компания будет продавать дополнительные детали, чтобы превратить старый пожиратель бензина в электромобиль. В случае с K5 производитель установил послепродажный комплект электрического рулевого управления, электрический насос и электронный контроллер, чтобы аналоговый указатель уровня топлива Blazer начал отображать оставшийся заряд батареи.

Chevrolet в 2021 году начнёт продавать комплекты для превращения старых машин в электрокары

Хотя автопроизводитель не объявил цены на пакет модернизации, он сказал, что планирует сертифицировать дилеров и магазины послепродажного обслуживания на их установку. Компания также изучает возможность выпуска высокопроизводительных двигателей и аккумуляторов eCrate в различных конфигурациях.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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