Сотрудник ГСЧС с Днепропетровщины по заказу поджигал элитные авто в Одессе

Пожарный с Днепропетровщины вместе с двумя сообщниками по заказу поджигали элитные автомобили в Одессе. Ему уже объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Двое его сообщников уже находятся под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Так, в период с декабря 2019 по апрель 2020 года гастролеры с Днепропетровщины за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в центре Одессы. В результате таких противоправных действий автомобили полностью уничтожены, чем владельцам транспортных средств нанесен ущерб на общую сумму более миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 августа полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы". Им оказался житель Луганской области. 28 августа суд арестовал его под залог в размере 175,65 тыс. грн.