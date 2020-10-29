"Укравтодор" намерен отремонтировать 6,8 тыс. км дорог в 2021-м

Программа на 2020 год предусматривает 4 тыс. км дорог.

"Укравтодор" намерен отремонтировать 6,8 тыс. км дорог в 2021-м
Ремонт дороги державного значення Н-08 Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя
Фото: facebook/Роман Боднар

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ( "Укравтодор") в 2021 году намерено отремонтировать 6,8 тыс. км дорог.

Об этом во время онлайн-презентации первой программы государственно-частного партнерства сообщил глава агентства Александр Кубраков.

"В 2020 году дорожный сектор стал государственным приоритетом. Программа на 2020 год предусматривает 4 тыс. км дорог. В 2021 году планируем отремонтировать и построить более 6 тыс. км дорог", - цитирует Кубракова Интерфакс-Украина.

Напомним, 27 октября стало известно, что Кабмин перенаправил 61,5 млн грн для онкобольных на ремонт дорог на Львовщине. В правительстве заявили, что перераспределение средств, предусмотренных Минздравом по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, позволит реализовать незавершенный проект в следующем году.

Как сообщалось, согласно решению Кабмина, для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог запланировано использовать 35 млрд из 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19. 27 октября в Минфине сообщили, что на строительство и ремонт дорог использовано 47% из выделенных 35 млрд гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Почему нельзя буксировать автомобиль с АКПП: наглядный примерПочему нельзя буксировать автомобиль с АКПП: наглядный пример
На окружной Львова водитель пытался обогнать фуру: трое человек погиблиНа окружной Львова водитель пытался обогнать фуру: трое человек погибли
Во Львове запретят дизельные автомобилиВо Львове запретят дизельные автомобили
Топ-10. Рейтинг самых популярных электромобилей в УкраинеТоп-10. Рейтинг самых популярных электромобилей в Украине
Из-за брошенного на Киевщине неизвестным в локомотив камня пострадал помощник машинистаИз-за брошенного на Киевщине неизвестным в локомотив камня пострадал помощник машиниста
Блок рекламы


Похожие новости
В Хмельницкой области достроили дорогу, работы над которой начали еще 16 лет назадВ Хмельницкой области достроили дорогу, работы над которой начали еще 16 лет назад
На украинские дороги выпустят 200 “фантомных“ полицейских патрулейНа украинские дороги выпустят 200 “фантомных“ полицейских патрулей
В Ровенской области, по дороге в роддом, в ДТП погибла беременная женщинаВ Ровенской области, по дороге в роддом, в ДТП погибла беременная женщина
"Укравтодор" расторг контракт с китайским подрядчиком на дороге М-12 на обходе Житомира"Укравтодор" расторг контракт с китайским подрядчиком на дороге М-12 на обходе Житомира
В Украине перестали продавать самый недорогой VolkswagenВ Украине перестали продавать самый недорогой Volkswagen
В Черкасской области старший брат насмерть сбил на дороге родную сеструВ Черкасской области старший брат насмерть сбил на дороге родную сестру
В "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогахВ "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогах
На выходных столичные коммунальщики помыли дороги Киева шампунями (видео)На выходных столичные коммунальщики помыли дороги Киева шампунями (видео)
В Украине скоро появится новый недорогой кроссоверВ Украине скоро появится новый недорогой кроссовер
Дальнобойщик показал на видео состояние дороги от Кривого Рога на Александрию
Последние новости
Подгружаем последние новости