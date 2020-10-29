"Укравтодор" намерен отремонтировать 6,8 тыс. км дорог в 2021-м

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ( "Укравтодор") в 2021 году намерено отремонтировать 6,8 тыс. км дорог.

Об этом во время онлайн-презентации первой программы государственно-частного партнерства сообщил глава агентства Александр Кубраков.

"В 2020 году дорожный сектор стал государственным приоритетом. Программа на 2020 год предусматривает 4 тыс. км дорог. В 2021 году планируем отремонтировать и построить более 6 тыс. км дорог", - цитирует Кубракова Интерфакс-Украина.

Напомним, 27 октября стало известно, что Кабмин перенаправил 61,5 млн грн для онкобольных на ремонт дорог на Львовщине. В правительстве заявили, что перераспределение средств, предусмотренных Минздравом по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, позволит реализовать незавершенный проект в следующем году.

Как сообщалось, согласно решению Кабмина, для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог запланировано использовать 35 млрд из 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19. 27 октября в Минфине сообщили, что на строительство и ремонт дорог использовано 47% из выделенных 35 млрд гривен.