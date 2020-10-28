На Выдубичах в Киеве автобус снес торговую палатку, есть пострадавшие (видео)

Сегодня вечером, 28 октября, на столичных Выдубичах маршрутный автобус вылетел с дороги на тротуар и сбил палатку с продуктами. Сообщается, что пострадала женщина, возможно есть еще один пострадавший.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Киев оперативный” в соцсети Фейсбук.

“Только что на Выдубичах маршрутный автобус на полной скорости снес палатку с продуктами, сбил столб. Под автобусом оказалась женщина”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что женщину вытащили из-под автобуса, она жива.

Также сообщается о еще одном пострадавшем, мужчине. Информация о его состоянии уточняется.

Как сообщает "Магнолия-ТВ", в результате ДТП погиб один человек, двое травмировано. Предварительно, авария произолшла из-за того, что у автобуса отказали тормоза.

Напомним, 14 августа, в Дарницком районе столицы, на пересечении Днепровской набережной и улицы Княжий Затон, автомобиль Mazda въехал в кафе на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадало два человека.

Фото: Магнолия-ТВ