В Ровно столкнулись две легковушки и рейсовый автобус, есть погибший и травмированные

Погиб 22-летний водитель, семеро пассажиров госпитализированы.

В Ровно столкнулись две легковушки и рейсовый автобус, есть погибший и травмированные

На улице Черновола в Ровно сегодня, 24 октября, около 16:00 произошло автопроисшествие с участием трех транспортных средств.

Пресс-служба Национальной полиции сообщает, что автомобиль Geely CK столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан" сообщением "Ровно - Здолбунов", а тот задел легковушку Citroen.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Geely CK совершал маневр обгона легковушки Citroen, пересекая сплошную линию", - сообщают в полиции.

В результате ДТП 22-летний водитель автомобиля Geely CK погиб. Трое пассажиров легковушки: 20-летняя жена водителя, 48-летняя женщина и 62-летний мужчина - получили политравмы и госпитализированы.

"Также травмировались четверо пассажиров маршрутного такси: 20-летний житель Здолбунова и трое детей: 14-ти, 6-ти и 4-х лет. По предварительным обследованиям, все получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и были госпитализированы в больницу", - информируют в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, вечером 23 октября на объездной дороге Львова вследствие лобового столкновения легковых автомобилей погибли трое человек.

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