Kia Sportage нового поколения показали на фото

В Интернете показали рендерные изображения Kia Sportage нового, пятого, поколения. Эта новинка появится в продаже в 2021 году.

Показаны первые изображения нового Kia Sportage

Рендерные изображения сделаны на основе шпионских фотографий нового Kia Sportage, ранее уже мелькавших в Сети, а также на базе элементов дизайна нового Hyundai Tucson. Автомобиль на рендерах получился красивым и современным. Надеемся, что настоящий кроссовер будет примерно таким же.

Новый Kia Sportage по своим размерам будет немного больше, чем модель предыдущего, четвертого, поколения. Благодаря этому у него станет просторней салон.

Ранее сообщалось, что Sportage нового поколения получит такие же силовые агрегаты, как и новый Tucson.

Показаны первые изображения нового Kia Sportage

Это значит, что нужно ожидать 1,6 л бензиновый и дизельный двигатели с турбонаддувом, а также четырехцилиндровый 2,5 л мотор без наддува и «мягкую» гибридную версию с 1,6 л двигателем. Позже покупателям предложат версию с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

Показаны первые изображения нового Kia Sportage

Kia Sportage 2022 и Hyundai Tucson 2021

В Украине новый Kia Sportage, четвертого поколения, в базовой комплектации стоит от 532 467 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.


: Максимов Віталій, Тудей

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