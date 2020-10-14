В Борисполе сотрудница прокуратуры сбила девочку на пешеходном переходе (фото, видео)

Вчера, 13 октября, в Борисполе на Киевщине сотрудница одного из управлений прокуратуры Киева будучи за рулем автомобиля совершила наезд на 11-летнюю девочку, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку госпитализировали в больницу. Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту ДТП.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГБР на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве , начали уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пешеходном переходе в городе Борисполе.

По предварительной информации, 13 октября 2020 года примерно в 11:45 сотрудница одного из управлений прокуратуры города Киева , которая находится в отпуске по уходу за ребенком, находясь за рулем транспортного средства Mersedes, двигаясь по одной из улиц города Борисполя на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на несовершеннолетнего ребенка. Пострадавшую каретой скорой помощи госпитализировали в городскую больницу, где ей оказана первая медицинская помощь, а степень тяжести полученных травм устанавливается.

Напомним, 4 октября в Броварах на Киевщине сотрудник полиции, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, на пешеходном переходе совершил наезд на двух женщин. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм. Вторая женщина госпитализирована.

Фото: пресс-служба ГБР.