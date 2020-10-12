5 дешевих авто, які краще не купувати – ремонт буде “золотим”

Експерти порталу Wheels.ca склали рейтинг з 5 вживаних автомобілів, ремонт яких дуже сильно вдарить по сімейному бюджету.

Nissan Versa (2007 – 2009)

Найчастіше власники скаржаться на труднощі з прискоренням, перегрів та раптове вимкнення. Ще серед недоліків поломки передніх пружин, які можуть пробити шину та каталітичні нейтралізатори, які зношуються передчасно.

Volkswagen Jetta/Golf (2002 – 2005)

Дуже популярний автомобіль, але основний недолік, що німецькі автомобілі дуже дорого ремонтувати.
Серед найпопулярніших поломок: несправні водяні насоси, ламаються кріплення двигуна, розподільні вали зношуються, ремені ГРМ, які тягнуть і стрибають.

Chevrolet Cobalt (2005 – 2007)

В цьому автомобілі проблемна система гідропідсилювача керма, ремонт якої буде коштувати великих грошей.
Ще серед несправностей паливні насоси, що протікають, не дуже вдалі коробки передач, витікання масла і т.д.

Jeep Compass (2007-2010)

Автомобіль має безліч недоліків, проблеми з підвіскою, які загрожують безпеці автомобіля, коробка, яка не витримує великих пробігів і т.д.

Nissan Altima (2003 – 2006)

З часом в автомобілі розпадається каталітичний нейтралізатор та сиплеться на двигун.

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