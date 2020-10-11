В понедельник, 12 октября, в Киеве на месяц ограничат движение на эстакадном съезде с Днепровского спуска

В понедельник, 12 октября, в Киеве на месяц ограничат движение на эстакадном съезде с Днепровского спуска

Завтра, 12 октября, в столице ограничат движение на эстакадном съезде с Днепровского спуска. Движение будут ограничивать до 15 ноября.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КК “Киевавтодор”.

“Начинается новый этап ремонта бетонных конструкций эстакадного съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе”, – сказано в сообщении.

В связи с этим с 8:00 12 октября и по 15 ноября на эстакадном спуске будут ограничивать движение транспорта.

Во время работ движение под эстакадой в направлении пл. Почтовой будет ограничено в первой полосе.

Ранее KV сообщала, что до понедельника, 12 октября, в Киеве ограничат движение транспорта на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную и с Днепровской Набережной на мост Патона.

Напомним, с субботы 10 октября на Гаванском мосту в Киеве частично ограничено движение транспорта. Запланировано, что ограничение движения будет снято после 20:00 воскресенья, 11 октября.

Фото: Google Maps


Игорь Бровко, КиевВласть

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