В понедельник, 12 октября, в Киеве на месяц ограничат движение на эстакадном съезде с Днепровского спуска

Завтра, 12 октября, в столице ограничат движение на эстакадном съезде с Днепровского спуска. Движение будут ограничивать до 15 ноября.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КК “Киевавтодор”.

“Начинается новый этап ремонта бетонных конструкций эстакадного съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе”, – сказано в сообщении.

В связи с этим с 8:00 12 октября и по 15 ноября на эстакадном спуске будут ограничивать движение транспорта.

Во время работ движение под эстакадой в направлении пл. Почтовой будет ограничено в первой полосе.

Ранее KV сообщала, что до понедельника, 12 октября, в Киеве ограничат движение транспорта на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную и с Днепровской Набережной на мост Патона.

Напомним, с субботы 10 октября на Гаванском мосту в Киеве частично ограничено движение транспорта. Запланировано, что ограничение движения будет снято после 20:00 воскресенья, 11 октября.