В понедельник, 12 октября, в Киеве на месяц ограничат движение на эстакадном съезде с Днепровского спуска
Завтра, 12 октября, в столице ограничат движение на эстакадном съезде с Днепровского спуска. Движение будут ограничивать до 15 ноября.
Об этом
“Начинается новый этап ремонта бетонных конструкций эстакадного съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе”, – сказано в сообщении.
В связи с этим с 8:00 12 октября и по 15 ноября на эстакадном спуске будут ограничивать движение транспорта.
Во время работ движение под эстакадой в направлении пл. Почтовой будет ограничено в первой полосе.
Ранее
Напомним, с субботы 10 октября на Гаванском мосту в Киеве частично ограничено движение транспорта. Запланировано, что ограничение движения будет снято после 20:00 воскресенья, 11 октября.
Фото: Google Maps