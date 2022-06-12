За минувшие 12 месяцев стоимость горючего выросла на 62%

Американцы жалуются на бензин по $1,3 за литр, в то время как европейцы платят почти по €2/л, и вря дли это предел, информирует ZN.ua.

За минувшие 12 месяцев стоимость горючего выросла на 62%
© UBR

За минувшие 12 месяцев стоимость бензина выросла в США на 62% и достигла рекордной отметки в 5 долларов за галлон, сообщает "Голос Америки".

Американская автомобильная ассоциация (ААА) сообщила в субботу, что средняя цена бензина премиум-класса в США впервые за всю историю превысила 5 долларов за галлон (3,8 литра). Для сравнения: если американец платит за литр бензина А-95 примерно 1,.3 доллара, то немец - около 2-х евро. Но американцам такая ситуация все равно не по душе.

Рекордный уровень, достигнутый после нескольких месяцев стремительного роста цен на топливо, является плохой новостью для президента Джо Байдена и его соратников-демократов всего за пять месяцев до решающих промежуточных выборов в Конгресс.

Хотя жители европейских стран уже давно привыкли платить гораздо больше на автозаправках, налоги на бензин в США ниже, поэтому американцы шокированы столь резким ростом цен.

Повышение цен на горючее следует за неуклонным ростом цен на нефть, которые резко упали в первые дни пандемии COVID-19 из-за падения спроса, но снова выросли по мере возобновления мировой экономической активности.

Цены на нефть еще больше подскочили после того, как роSSийские войска вторглись в Украину в конце февраля, в связи с чем против РоSSии — крупного производителя нефти — были введены широкомасштабные санкции.

Сейчас баррель сырой нефти продается в Лондоне и Нью-Йорке по цене более 120 долларов.

Согласно правительственным данным, общие цены на энергоносители в США в мае выросли почти на 35% выше по сравнению с тем же месяцем в 2021 году. Это способствовало общему росту потребительских цен в США, которые в мае подскочили на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало рекордным ростом за последние 40 лет.

По мере приближения сезона летних отпусков американцы, многие из которых предпочитают большие автомобили, потребляющие много бензина, могут ожидать дальнейшего роста цен на энергоносители.

Это окажет еще большее давление на потребителей, которые уже столкнулись с повышением цен на продукты питания (рост на 10,1% в мае), аренду жилья, автомобили и медицинские услуги.

Все это усложняет положение президента Байдена, считают политологи. В течение нескольких месяцев глава Белого дома пытался убедить американцев в том, что его администрация делает все возможное, чтобы снизить цены, не препятствуя восстановлению экономики.

Но в ноябре американцы будут переизбирать всех членов Палаты представителей и одну треть сенаторов, и опросы показывают, что избиратели называют экономику, инфляцию и высокие цены на бензин в числе главных проблем.

В пятницу президент снова обрушился с резкой критикой на американскую нефтяную промышленность, предупредив, что энергетическим компаниям не следует «пользоваться проблемами, созданными войной в Украине, для получения чрезмерной прибыли и повышения цен, что ухудшает положение семей» в США.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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