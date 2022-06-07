Цены на бензин, ДТ и автогаз: на АЗС обновили стоимость горючего

Ситуация с топливом в Украине все еще остается нестабильной - кроме растущих ценников и огромных очередей на заправках, сомнительным также является и качество дефицитного товара, информирует Апостроф .

Какие средние цены горючего на популярных украинских заправках состоянием на 7 июня по данным vseazs.com, информирует "Апостроф".

Стоит отметить, что самые популярные виды топлива - бензин А-95, дизельное топливо и автогаз есть на заправках во многих областях Украины, однако цена может отличатся в пределах гривны-двух.

Так, в Винницкой области цена на бензин А-95 колеблется в пределах 50-51 грн, дизельное топливо стоит - 57 грн, а автогаз можно купить по цене от 39,39 до 43 грн.

В Днепропетровской области предлагают купить бензин А-95 по цене 50-51 грн, дизельное топливо продают по 57 грн, а автогаз - от 39,39 до 42 грн.

Стоимость бензина А-95 в Киевской области колеблется от 50 до 52 грн, дизельное топливо стоит 57 грн, а автогаз - от 39,39 до 42 грн.

Во Львовской области можно заправится бензином А-95 по цене 48,90-52 грн, дизельным топливом - по 57 гривен. Стоимость автогаза составляет от 37 до 42,50 гривен.

В Одесской области бензин А-95 стоит в пределах 50-51 грн, дизельное топливо реализуют по цене 57 грн, а цена автогаза - от 37 до 42 грн.