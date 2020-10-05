В Броварах пьяный полицейский за рулем сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них умерла (видео)

Вчера, 4 октября, в Броварах на Киевщине сотрудник полиции, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, на пешеходном переходе совершил наезд на двух женщин. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм. Вторая женщина госпитализирована.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции.

Сообщается, что смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции произошло в Броварах Киевской области.

Сообщение об аварии поступило в полицию около 17.50. На место ДТП прибыло руководство столичного управления полиции и полиции Киевщины. Также на месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, водитель автомобиля “Фольксваген”, находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом. В результате ДТП одна из пострадавших от полученных травм скончалась, еще одну женщину доставили в больницу.

“За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейский, который совершил смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы будем всячески способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание”, – сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Напомним, зимой 2020 года в Броварах автомобиль сбил на пешеходном переходе двух мужчин. Один из них от полученных травм скончался на месте происшествия. За рулем автомобиля также находился полицейский с явными признаками алкогольного опьянения. Правоохранитель также был уволен из рядов Нацполиции.

Фото: пресс-служба Нацполиции.