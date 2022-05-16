Кадры трагического ДТП на Днепропетровщине: пьяный водитель сбил девушек

В Новомосковском районе Днепропетровской области трое пьяных мужчин на автомобиле сбили насмерть двух девушек на скутере.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Смертельная авария произошла между Перещепино Новомосковского района и селом Пекельное Харьковской области. На двух девушек, которые ехали на скутере, наехал автомобиль Mazda. Девушки погибли на месте. По словам очевидцев, водитель и пассажиры автомобиля были пьяными.

Также свидетели ДТП говорят, что тормозной путь автомобиля Mazda достиг порядка 100 метров, двигался он со скоростью 220 км/час.