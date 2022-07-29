Санкції проти Китаю: одна з транснаціональних автокорпорацій закриває завод у Піднебесній

Транснаціональна корпорація з виробництва автомобілів Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citro?n, FIAT) закриє спільне підприємство і припинить випуск автомобілів Jeep в Китаї через побоювання можливих санкцій в майбутньому. Про це заявив виконавчий директор концерну Stellantis Карлос Таварес, повідомляє Bloomberg .

За його словами, в останні роки компанія стикалася з великою кількістю випадків політичного втручання в роботу бізнесу на китайському ринку.

"Ми не хочемо опинитися жертвою взаємних санкцій, як це нещодавно сталося з іншими компаніями в інших частинах світу",— зазначив Таварес.

Формальним приводом для припинення співпраці Stellantis з китайською Guangzhou Automobile Group стала відсутність прогресу за останні роки.