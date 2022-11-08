Україну чекає хвиля автомобілів з Китаю – прогноз

У 2025 році в Європу імпортують 800 000 нових автомобілів з Китаю. Такий прогноз зробили аналітики консалтингової компанії PwC.

Україну чекає хвиля автомобілів з Китаю – прогноз

Китайські автомобілі вже найближчими роками наповнять Європу, ринок якої для них досі залишався відносно закритим. Згідно з прогнозом PwC, вже у 2025 році до Євросоюзу з Китаю ввезуть 800 000 нових автомобілів.

Щоправда, очікується, що з них близько 330 тисяч автомобілів буде зроблено в Китаї західними брендами.

У результаті, Європа імпортуватиме більше машин, ніж експортуватиме. Так, очікується, що у 2025 році в Європі імпортують приблизно на 220 000 автомобілів більше, ніж експортують.

Україну чекає хвиля автомобілів з Китаю – прогноз

Нові китайські автомобільні бренди зараз з'являються як гриби після дощу. Такі бренди, як Nio та BYD мають серйозні інвестиції й такі ж серйозні амбіції.

Згідно з прогнозом PwC, західні автовиробники надалі ще частіше переноситимуть свої виробництва до Китаю. Частину автомобілів, які вони випускатимуть, отримає Європа, та й Україна в тому числі.

У 2022 році в Україні почали частіше купувати нові китайські автомобілі. Лідери серед них: Chery Tiggo 4, Haval H6, Chery Tiggo 2 Pro, Chery Jetour X70.

Раніше стало відомо, що у Китаї Renault розробив новий бюджетний електромобіль.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Відбудова «Мрії» ще не почалась, вона лише в планах – уточнення від ДП «Антонов»Відбудова «Мрії» ще не почалась, вона лише в планах – уточнення від ДП «Антонов»
Зріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонівЗріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонів
Літак із десятками пасажирів упав в озеро: перші подробиці та кадри з місця подіїЛітак із десятками пасажирів упав в озеро: перші подробиці та кадри з місця події
Укрзалізниця готова перейти з електричок на тепловозиУкрзалізниця готова перейти з електричок на тепловози
В автосалоні продавали автомобілі, ввезені як “гуманітарка“ для ЗСУВ автосалоні продавали автомобілі, ввезені як “гуманітарка“ для ЗСУ
Блок рекламы


Похожие новости
Названо євробляхи, які найчастіше ввозять в УкраїнуНазвано євробляхи, які найчастіше ввозять в Україну
Volkswagen та Audi відкликають майже 230 000 автомобілівVolkswagen та Audi відкликають майже 230 000 автомобілів
4 причини, навіщо потрібні чорні точки на склі автомобілів4 причини, навіщо потрібні чорні точки на склі автомобілів
В Україні відновили видачу "прав" та реєстрацію автомобілівВ Україні відновили видачу "прав" та реєстрацію автомобілів
В Україні вперше зареєстрували 478 378 автомобілівВ Україні вперше зареєстрували 478 378 автомобілів
З Нідерландів в Україну передадуть дві тисячі забутих на вулицях велосипедів: хто зможе отриматиЗ Нідерландів в Україну передадуть дві тисячі забутих на вулицях велосипедів: хто зможе отримати
Псевдоволонтери продали 30 автомобілів, ввезених для ЗСУПсевдоволонтери продали 30 автомобілів, ввезених для ЗСУ
Екс-конструктор Lada прогнозує деградацію автомобілів в РФЕкс-конструктор Lada прогнозує деградацію автомобілів в РФ
Гетьманцев прогнозує зниження цін у мережах АЗСГетьманцев прогнозує зниження цін у мережах АЗС
Через страйк у Польщі черга вантажівок на в’їзд в Україну розтягнулась на 58 кілометрівЧерез страйк у Польщі черга вантажівок на в’їзд в Україну розтягнулась на 58 кілометрів
Последние новости
Подгружаем последние новости