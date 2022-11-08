Україну чекає хвиля автомобілів з Китаю – прогноз

У 2025 році в Європу імпортують 800 000 нових автомобілів з Китаю. Такий прогноз зробили аналітики консалтингової компанії PwC.

Китайські автомобілі вже найближчими роками наповнять Європу, ринок якої для них досі залишався відносно закритим. Згідно з прогнозом PwC, вже у 2025 році до Євросоюзу з Китаю ввезуть 800 000 нових автомобілів.

Щоправда, очікується, що з них близько 330 тисяч автомобілів буде зроблено в Китаї західними брендами.

У результаті, Європа імпортуватиме більше машин, ніж експортуватиме. Так, очікується, що у 2025 році в Європі імпортують приблизно на 220 000 автомобілів більше, ніж експортують.

Нові китайські автомобільні бренди зараз з'являються як гриби після дощу. Такі бренди, як Nio та BYD мають серйозні інвестиції й такі ж серйозні амбіції.

Згідно з прогнозом PwC, західні автовиробники надалі ще частіше переноситимуть свої виробництва до Китаю. Частину автомобілів, які вони випускатимуть, отримає Європа, та й Україна в тому числі.

У 2022 році в Україні почали частіше купувати нові китайські автомобілі. Лідери серед них: Chery Tiggo 4, Haval H6, Chery Tiggo 2 Pro, Chery Jetour X70.

Раніше стало відомо, що у Китаї Renault розробив новий бюджетний електромобіль.