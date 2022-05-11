Оборвались жизни женщин и ребенка: кадры трагедии под Днепром

Оборвались жизни женщин и ребенка: кадры трагедии под Днепром

На трассе «Знаменка-Луганск-Изварино» на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Renault Megane» на большой скорости столкнулся с грузовиком «ЗИЛ», который стоял на обочине.

В результате происшествия пострадали 3 человека водитель, пассажир и 12-летний ребенок. Их госпитализировали в ближайшую больницу. К несчастью, еще 3 пассажира погибли. Две женщины и 8-летний ребенок.

Тела пассажиров спасателям пришлось вырезать из поврежденного салона автомобиля. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все детали ДТП.


Алексей Ионов, politeka.net

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