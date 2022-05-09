На Киевщине столкнулись три авто, медики не сумели спасти всех: кадры с места ДТП

На Киевщине столкнулись три авто, медики не сумели спасти всех: кадры с места ДТП

Виновнику смертельного ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

В Белой Церкви Киевской области произошла авария с участием трех автомобилей. В результате аварии не обошлось без пострадавших и жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Так, 8 мая, в 17 часов на выезде из Белой Церкви в направлении Володарки произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai, Renault и ЗАЗ.

50-летний предприниматель за рулем Hyundai пытался совершить обгон, выехал на встречную полосу, а затем на обочину, после чего и произошло столкновение трех машин.

Из автомобиля ЗАЗ деблокировали 62-летнего водителя и госпитализировали в больницу. Его пассажирка погибла на месте ДТП.

Также травмы получили три человека, которые находились в Renault. Медики госпитализировали 46-летнюю женщину и двух ее детей 10 и 12 лет с сотрясением мозга и травмами позвоночника.

Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.


Александра Павленко, politeka.net

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