В Киеве пьяный водитель установил новый антирекорд

В Киеве патрульные полицейские выявили водителя, который управлял автомобилем в состоянии сильнейшего опьянения. Концентрация алкоголя у него в крови составляла более 5 промилле.

В Киеве пьяный водитель установил новый антирекорд

На улице Вокзальной произошла дорожная авария с участием автомобилей Renault и с Peugeot. Водитель Renault, виновник аварии, скрылся с места происшествия, но его в дальнейшем остановили патрульные полицейские.

Тест, проведенный на месте при помощи прибора Драгер, показал, что у водителя Renault уровень алкоголя превышает 5 промилле. При том, что в Украине разрешенный уровень алкоголя для водителей – 0,2 промилле. Смертельная концентрация алкоголя - 4-6 промилле.

В Киеве пьяный водитель установил новый антирекорд

В отношении пьяного водителя составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Что же касается дорожной аварии, то ее участники отказались от оформления материалов.

Нужно отметить, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является одной из главных причин ДТП в Украине. Даже ужесточение наказания не мешает некоторым водителям садиться пьяными за руль.

Ранее стало известно, что Киевский апелляционный суд оправдал водителя, в крови которого было повышенное содержание алкоголя.


Максимов Віталій, Тудей

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