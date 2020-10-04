На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)

На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)

В Киеве 4 октября на жилмассиве Виноградарь произошло смертельное ДТП с участием маршрутки №465. На проспекте Свободы маршрутка сбила трех людей: один погиб на месте, еще двое госпитализированы.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в Facebook dtp.kiev.

“Жуткое смертельное ДТП с участием маршрутки в Киеве на Виноградаре; на проспекте Свободы 20 маршрутка 465 сбила трех людей: один погиб на месте, тело под днищем. Еще двое пострадали, женщина в тяжелом состоянии”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причину ДТП.

Напомним, 1 октября на 54-м километре автодороги Киев-Одесса в результате столкновения с экскаватором перевернулся микроавтобус. Патрульная полиция предупреждает о возможных временных затруднениях движения на этом участке дороги.

Фото: dtp.kiev

На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)
На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)

Оксана Олейникова, КиевВласть

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