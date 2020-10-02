На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)

На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)

На 54-м километре автодороги Киев-Одесса в результате столкновения с экскаватором перевернулся микроавтобус. Патрульная полиция предупреждает о возможных временных затруднениях движения на этом участке дороги.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Патрульной полиции Киевской области на странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что на 54-м километре автодороги Киев – Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes и экскаватора Schaeff HML 31.

Согласно сообщению, водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на экскаватор. Как следует из опубликованных в сообщении фотографий, после стокновения с экскаватором микроавтобус перевернулся.

К счастью, никто из участников ДТП не травмировался.

Отмечается, что пострадавшие транспортные средства уже убраны с полосы движения, однако, возможно затруднение движения на этом участке дороги.

Напомним, 27 сентября 2020 года утром неподалеку от моста Патона в Киеве самосвал врезался в отбойник и перевернулся. Водитель самосвала погиб.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)
На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)
На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)
На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)

Игорь Бровко, КиевВласть

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