На Одесской трассе под Киевом микроавтобус перевернулся после столкновения с экскаватором (фото)

На 54-м километре автодороги Киев-Одесса в результате столкновения с экскаватором перевернулся микроавтобус. Патрульная полиция предупреждает о возможных временных затруднениях движения на этом участке дороги.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Патрульной полиции Киевской области на странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что на 54-м километре автодороги Киев – Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes и экскаватора Schaeff HML 31.

Согласно сообщению, водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на экскаватор. Как следует из опубликованных в сообщении фотографий, после стокновения с экскаватором микроавтобус перевернулся.

К счастью, никто из участников ДТП не травмировался.

Отмечается, что пострадавшие транспортные средства уже убраны с полосы движения, однако, возможно затруднение движения на этом участке дороги.

Напомним, 27 сентября 2020 года утром неподалеку от моста Патона в Киеве самосвал врезался в отбойник и перевернулся. Водитель самосвала погиб.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.