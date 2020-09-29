МАУ открыла прямой рейс в крупнейший аэропорт Европы

Украинская авиакомпания МАУ запустила прямой рейс Киев «Борисполь» – Лондон «Хитроу». Об этом сообщает пресс-служба компании в фейсбуке.

Фото: korrespondent.net

Частота рейсов

Это будет первый собственный рейс МАУ в аэропорт Хитроу. Согласно сообщению, первый полет в аэропорт Хитроу состоится 2 октября.

Рейсы будут проводиться регулярно в понедельник, среду и пятницу. При этом полеты в лондонский аэропорт «Гэтвик» продолжатся.

Доступные рейсы

В то же время информация на сайте МАУ свидетельствует, что полететь в Лондон новым рейсом удастся не скоро. Бронирование билетов на рейс Киев «Борисполь» – Лондон «Хитроу» доступно только с 17 декабря.

В декабре полеты планируют проводить в четверг, субботу и воскресенье.

Стоимость билетов

Стоимость билета до Лондона варьируется от 1993 грн до 2944 грн. Полет назад будет стоить от 2322 грн до 3169 грн. Рейс будет длиться примерно 3,5 часов, а осуществлять его будут региональные самолеты Embraer 190 и Embraer 195.

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