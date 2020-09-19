У Skoda Octavia появилась экономичная версия

У Skoda Octavia появилась экономичная версия

У Skoda Octavia нового, четвертого, поколения появилась экономичная версия с «мягкой» гибридной силовой установкой - Skoda Octavia e-Tec. Покупателям такую версию предложат в комплектациях SE First Edition и SE Technology.

«Мягкая» гибридная силовая установка у Octavia e-Tec состоит из трехцилиндрового 1,0 л двигателя мощностью 108 л.с, стартер-генератора и небольшого электромотора. Сколько такой автомобиль сможет проехать на одной электротяге – пока не известно. Также пока мы не знаем, какой у него будет уровень выбросов вредных веществ.

Обычная Octavia с трехцилиндровым 1,0 л турбодвигателем выбрасывает в атмосферу 117 гр/км вредных веществ.

Силовой агрегат у Octavia e-Tec работает вместе с 7-ступенчатой DSG. Привод – передний. Нужно отметить, что у этого гибрида есть система рекуперации энергии.

У Skoda Octavia появилась экономичная версия

На первом этапе Skoda Octavia e-Tec появится в продаже только в Великобритании. Там она будет стоить от 23 тысяч фунтов стерлингов. Потом её начнут продавать в других европейских странах.

Ранее сообщалось, что у новой Skoda Octavia будет также версия с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. В топовой версии vRS мощность её силовой установки составит 242 л.с.


: Максимов Віталій, Тудей

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