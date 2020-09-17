Электромобили Nissan будут официально продавать в Украине

В Украине будут официально продавать электромобили Nissan

Компания Nissan планирует начать продавать в Украине свои электромобили, сообщает AUTO-Consulting. Первым на украинском рынке появится электрическое купе-кроссовер Nissan Ariya.

Длина Ariya составляет 4,6 м, а колесная база - 2,78 м. То есть по своим размерам она примерно такая же, как Nissan X-Trail. У этой новинки нет корпоративной решетки радиатора V-motion. Вместо нее есть «аэродинамический щит» в стиле японской графики.

Салон выполнен в минималистичном стиле, но, тем не менее, он соответствует люксовым стандартам. Физических кнопок практически нет.

В Украине будут официально продавать электромобили Nissan

Обращают на себя внимание два 12,3-дюймовых монитора – для водителя и для информационно-развлекательной системы. Предусмотрена возможность голосового управления. В целом салон просторный, как и багажник.

Покупателям Ariya предложат в пяти комплектациях, в том числе в спортивной комплектации. Есть также пять версий, в зависимости от ёмкости батареи и от количества электромоторов (один или два). Запас хода – 500 км.

В Украине будут официально продавать электромобили Nissan

В базовой комплектации с одним электромотором его мощность составляет 218 л.с. Версия с двумя электромоторами имеет мощность 279 или 306 л.с.


: Максимов Віталій, Тудей

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