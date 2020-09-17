Украинских автовладельцев обложат налогом на авто: Кабмин пополняет бюджет

В Украине могут уменьшить порог среднерыночной стоимости автомобилей, которые облагаются транспортным налогом. Налог будут взимать с машин, чья стоимость составляет от 1,2 млн гривен. С такой инициативой выступил Кабмин.

Сейчас транспортным налогом в 25 тысяч гривен в год облагаются автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых от 375 размеров минимальной заработной платы. Это машины стоимостью от 1 771 125 грн.

Правительство хочет, чтобы этот налог платили владельцы автомобилей, чья цена от 200 размеров минимальной заработной платы. В 2021 году это будет 1,2 млн гривен, так как с 1 января увеличится до 6 тысяч гривен «минималка».

Таким образом, транспортным налогом обложат больше украинских автомобилистов.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс и в некоторые другие законы Кабмин внесет скоро в Верховную Раду, чтобы их рассмотрели народные депутаты. Нардепы, судя по всему, их одобрят. Значит, многим украинским автомобилистам в следующем году придется дополнительно заплатить в бюджет государства по 25 тысяч гривен.