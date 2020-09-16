Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов за перегруженные фуры

За отказ водителя от прохождения весового контроля предусмотрено до 51 тыс. гривен штрафа.

Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов за перегруженные фуры
У жителя Константиновки изъяли бензовоз стоимостью около 2 млн гривен
Фото: Пресс-центр ООС

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3743 о повышении штрафов за перегруженные фуры.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект отмечен, как принятый в первом чтении.

Он предусматривает увеличение штрафов до 34 тысяч гривен за перегрузку транспорта на 20%, до 51 тысячи гривен за перегрузку транспорта на 30%, а также до 51 тысячи гривен за отказ водителя от прохождения весового контроля.

"Для чего нужен законопроект? Фура, загруженная на 150%, разрушает дорогу в 10 раз быстрее. В рамках президентской программы «Большая стройка» в этом году мы строим и восстанавливаем более 6 тыс. километров дорог. Но без реформы габаритно-весового контроля невозможно сохранить их в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении партии "Слуга народа".

Напомним, в начале сентября 2019 года Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле с помощью комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion). За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов. Поступления от штрафов пойдут в Дорожный фонд.

С осени 2019 года на основных трассах возле Киева начали устанавливать первые шесть WiM-комплексов. Они расположены на дорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Должанское), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). На четырех локациях замеры будут осуществляться в обоих направлениях движения, на двух - только в сторону Киева. Первый WiM-комплекс в Калиновке только за один месяц работы зафиксировал 200 фактов перегрузки.

В июне президент Владимир Зеленский рассказал, что зашел в чат, где водители обсуждают дороги, по которым можно объехать пункты контроля. Президент снял видео, в котором назвал дальнобойщиков, которые едут с перегрузкой, "засранцами".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий допускает, что в будущем в Украине будут взвешивать не только грузовой транспорт, но и пассажирский.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Водителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залогВодителя, который под Киевом стал причиной ДТП с 5 погибшими и 20 травмированными, арестовали без права на залог
В Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - КличкоВ Киеве откроют паркинг на 400 авто для посетителей зоопарка, - Кличко
Перевозки по Днепру за 8 месяцев снизились на 10%Перевозки по Днепру за 8 месяцев снизились на 10%
В Украине автомобили будут регистрировать по новым правиламВ Украине автомобили будут регистрировать по новым правилам
Криклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначенияКриклий досрочно закупил 220 видеокамер для дорог госназначения
Блок рекламы


Похожие новости
У фуры, убившей под Киевом пятерых людей, отказали тормоза, - водительУ фуры, убившей под Киевом пятерых людей, отказали тормоза, - водитель
Камеры видеофиксации пока не могут штрафовать «евробляхеров»Камеры видеофиксации пока не могут штрафовать «евробляхеров»
Депутаты приняли за основу законопроект о пользователях сегвеев и гиробордовДепутаты приняли за основу законопроект о пользователях сегвеев и гиробордов
Рада ужесточила уголовную ответственность за угон автоРада ужесточила уголовную ответственность за угон авто
Рада хочет продлить импорт электромобилей без уплаты НДС до 2026 годаРада хочет продлить импорт электромобилей без уплаты НДС до 2026 года
Кличко запустил прокладку тоннеля метро на ВиноградарьКличко запустил прокладку тоннеля метро на Виноградарь
Рада одобрила в первом чтении законопроекты о стимулировании производства в Украине электромобилейРада одобрила в первом чтении законопроекты о стимулировании производства в Украине электромобилей
В результате ДТП на летней террасе кафе в Киеве пострадали двое посетительницВ результате ДТП на летней террасе кафе в Киеве пострадали двое посетительниц
В Киеве авто врезалось в летнюю террасу, есть пострадавшийВ Киеве авто врезалось в летнюю террасу, есть пострадавший
Немца за средний палец камере автофиксации оштрафовали на €1500Немца за средний палец камере автофиксации оштрафовали на €1500
Последние новости
Подгружаем последние новости