Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов за перегруженные фуры

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3743 о повышении штрафов за перегруженные фуры.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект отмечен, как принятый в первом чтении.

Он предусматривает увеличение штрафов до 34 тысяч гривен за перегрузку транспорта на 20%, до 51 тысячи гривен за перегрузку транспорта на 30%, а также до 51 тысячи гривен за отказ водителя от прохождения весового контроля.

"Для чего нужен законопроект? Фура, загруженная на 150%, разрушает дорогу в 10 раз быстрее. В рамках президентской программы «Большая стройка» в этом году мы строим и восстанавливаем более 6 тыс. километров дорог. Но без реформы габаритно-весового контроля невозможно сохранить их в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении партии "Слуга народа".

Напомним, в начале сентября 2019 года Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле с помощью комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion). За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов. Поступления от штрафов пойдут в Дорожный фонд.

С осени 2019 года на основных трассах возле Киева начали устанавливать первые шесть WiM-комплексов. Они расположены на дорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Должанское), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). На четырех локациях замеры будут осуществляться в обоих направлениях движения, на двух - только в сторону Киева . Первый WiM-комплекс в Калиновке только за один месяц работы зафиксировал 200 фактов перегрузки.

В июне президент Владимир Зеленский рассказал, что зашел в чат, где водители обсуждают дороги, по которым можно объехать пункты контроля. Президент снял видео, в котором назвал дальнобойщиков, которые едут с перегрузкой, "засранцами".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий допускает, что в будущем в Украине будут взвешивать не только грузовой транспорт, но и пассажирский.