З’явилися зображення нового англо-китайського кросовера

Британський бренд MG, який з 2006 року входить в китайський концерн SAIC, показав свій новий кросовер Linghang.

За даними видання CarNewsChina, так званий новий кросовер MG Linghang не є абсолютною новинкою. Так, основою для розробки моделі став 4,5-метровий кросовер MG HS, який дебютував 2 роки тому.

Новий MG Linghang відрізняється від свого «донора» лише дизайном передньої частини з іншим капотом і модернізованими ґратами радіатора. Також кросоверу дісталася інша оптика і більш сучасний передній бампер. При цьому елементи салону виконані в стилістиці моделі MG HS.

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